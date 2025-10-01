Violento nubifragio nell’Agrigentino, dispersa una donna a Favara. A Sciacca chiuse le scuole. VIDEO

Una donna di Favara, nell’Agrigentino, risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua subito dopo essere scesa dall’auto . Le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerca e stanno perlustrando la zona con vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe aperto la portiera della propria auto e, appena scesa, è stata sopraffatta dal forte flusso d’acqua.

Nelle ultime ore su Favara e altri comuni dell’Agrigento si è abbattuto un un violento nubifragio che ha provocato l’allagamento di diverse strade. Pioggia e grandine per oltre 15 minuti che hanno provocato allagamenti e problemi alla circolazione stradale. Il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, ha firmato un’ordinanza urgente che dispone la chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. «Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza», ha precisato il capo dell’amministrazione.

Il maltempo, come previsto dalla protezione civile regionale che ieri aveva diramato per oggi un’allerta gialla in Sicilia, ha colpito molte zone dell’Isola. Oltre che in provincia di Agrigento, mattinata difficile in quella di Palermo, dove gli allagamenti hanno paralizzato il traffico. Un’auto dei carabinieri si è ribaltata sull’autostrada A20, tra gli svincoli di Castelbuono e Cefalù. Uno dei tre militari a bordo è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Tra le cause dell’incidente l’asfalto bagnato dalla forte pioggia. Temporali pure nel Catanese, in anticipo rispetto alle previsioni.