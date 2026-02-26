Violenza ai danni della compagna, arrestato in flagranza un 47enne ragusano

Lei ha una prognosi di 25 giorni

Ragusa – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato in flagranza un 47enne del posto con l’accusa di lesioni personali aggravate e reiterati maltrattamenti in famiglia.

L’ennesima lite per futili motivi tra conviventi, avvenuta in città, si è trasformata in momenti di terrore per una giovane, contro la quale il compagno — già non nuovo a comportamenti violenti — ha nuovamente riversato la propria furia.

Allertati da una concitata richiesta di aiuto al 112, partita mentre la vittima era riuscita a divincolarsi per pochi istanti, i militari dell’Arma sono intervenuti con urgenza.

All’ingresso nell’abitazione, gli operatori hanno trovato l’uomo, quasi completamente nudo, riverso sopra la compagna e intento a sbatterle la testa contro il pavimento, dopo averla già colpita con insulti, calci e schiaffi.

I carabinieri hanno immediatamente separato i due e messo in sicurezza la donna, documentando l’aggressione appena consumata.

I sanitari del 118 hanno soccorso la vittima e l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa, dove, al termine delle cure, è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Considerata l’abitualità delle condotte dell’uomo e gli specifici episodi a lui già attribuiti, i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza per le violenze e i maltrattamenti in ambito familiare perpetrati nel tempo.

Espletate le formalità di rito, il 47enne è stato associato al carcere del capoluogo ibleo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

