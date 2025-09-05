Catania – La polizia di Catania ha arrestato tre marocchini irregolari di 21, 22 e 24 anni per violenza sessuale nei confronti di due giovani turiste ungheresi. Gli agenti sono intervenuti a Paternò per la segnalazione, arrivata al 112, di una ragazza che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine riferendo che la sorella, insieme a un’amica, si trovava a bordo di un van con tre ragazzi stranieri che le avevano costrette a subire atti sessuali.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due ragazze, dopo una giornata al mare, avrebbero accettato un passaggio da due giovani marocchini che si erano offerti di accompagnarle al loro b&b. Ma, dopo un breve tragitto, i ragazzi le hanno portate fuori città e hanno iniziato a palpeggiarle in tutto il corpo e a toccare loro le parti intime.

Poi, i due giovani si sarebbero fermati in un posto isolato dove hanno fatto salire a bordo un loro amico connazionale che ha costretto le ragazze ad assumere cocaina per poi ripartire verso una destinazione ignota. Durante il tragitto, nonostante i ripetuti rifiuti delle donne, i tre hanno continuato a palpeggiarle contro la loro volontà fino a quando una di loro, fingendo di chiamare la madre per rassicurarla di essere in vacanza e stare bene, ha chiamato la sorella dicendole di essere in pericolo, chiedendo di localizzarla con l’app del cellulare, riuscendo a fornire anche il numero di targa del furgone.

La sorella ha quindi subito chiamato la polizia fornendo la posizione del furgone in movimento che è stato intercettato a Paternò, fermo in una piazza, dove le volanti hanno trovato le due giovani ragazze in lacrime su una panchina e i tre vicino a loro nella zona del mezzo segnalato. Le due giovani sono subito state trasportate in ospedale. Poi hanno raccontato quanto subito presentando una denuncia.

I tre sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo e il pubblico ministero di turno ha disposto di condurli nel carcere di Piazza Lanza. Dopo la convalida dell’arresto il giudice deciso per la custodia in carcere.

