Violenza sessuale su una 14enne, condannati i due calciatori, c’è Crisci, del Ragusa calcio

Ragusa – Due calciatori condannati per violenza sessuale. Si tratta di Clemente Crisci, condannato a 6 anni di carcere, e di Carmine Cretella, condannato a due anni, con pena sospesa se risarcisce con 5mila euro la parte civile. Crisci attualmente gioca nel Ragusa (Serie D), mentre il 23enne Cretella è un centrocampista del Padova (Serie C). Entrambi hanno giocato a Messina e le accuse risalgono proprio a quel periodo: il Tribunale della città siciliana li ha condannati per violenza sessuale su una ragazzina, che all’epoca aveva 14 anni. A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia dei genitori della giovane vittima. La Procura aveva chiesto pene più alte: 9 anni per Crisci, 6 anni per Cretella. A quest’ultimo però è stata riconosciuta l’attenuante: avrebbe “palpeggiato” la minorenne ma non avrebbe avuto un atto sessuale.

I due imputati non erano presenti in aula al momento della sentenza, così come la vittima, oggi maggiorenne. L’episodio di violenza risale al novembre 2020, in pieno periodo di lockdown. La giovane ha confidato l’accaduto al padre, che ha successivamente sporto denuncia alle autorità. In un secondo momento, la ragazza si è costituita parte civile nel procedimento. Crisci dovrà pagare una provvisionale immediata di 15mila euro e dovrà risarcire civilmente i danni, da quantificare.

