Violenza stradale, la morte di Chiara Adorno sulla circonvallazione approda a un nuovo processo

Catania -Approda nuovamente in tribunale il caso della tragica morte di Chiara Adorno. Studentessa di Biologia originaria di Solarino, nel Siracusano, fu investita poco più di due anni fa mentre attraversava sulle strisce pedonali, vicino alla sua facoltà dell’Università catanese. Erano le 21.08 del 7 novembre 2023 in viale Andrea Doria, dove Chiara si trovava perché stava tornando a casa da una lezione.

Quella sera purtroppo la ragazza, a casa, non arrivò mai, perché fu investita da una moto, prima, poi da un’automobile. Una scena straziante. Dopo la condanna con rito abbreviato dell’automobilista, Salvatore Di Mauro, si va in aula per il motociclista Carmelo Ingarao.

Il processo si celebrerà in autunno, il 9 settembre prossimo, dinanzi ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale. Di Mauro un paio di mesi fa è stato condannato a 3 anni e 4 mesi dal gup Marina Rizza, con rito abbreviato.

© Riproduzione riservata