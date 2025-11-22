Violenze sessuali ai danni di una bambina allora 13enne, tutti condannati

La sentenza ha stabilito pene detentive importanti: un pensionato italiano è stato condannato a 7 anni e quattro mesi, mentre due cittadini di origine marocchina hanno ricevuto rispettivamente 5 anni e sei mesi e 5 anni e quattro mesi di reclusione.

Oltre alle pene detentive, tutti gli imputati dovranno sostenere il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Al termine della pena, per ulteriori 18 mesi, avranno il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che comportino contatto abituale con essi, con l’obbligo di comunicare alla polizia la propria residenza e ogni eventuale spostamento.

La giovane vittima viveva in un contesto di profondo degrado familiare, sottoposta a rapporti sessuali con uomini adulti, spesso conosciuti nelle campagne di Acate, dove lavorava nonostante la giovane età. Gli incontri avvenivano anche nelle serre e in alcuni locali della zona.

La madre della bambina, una donna romena già condannata per sfruttamento della prostituzione, era stata già arrestata. Tra gli arrestati figuravano anche colui che la piccola definiva il “fidanzato” della mamma, un marocchino di trent’anni, un suo amico della stessa nazionalità e due italiani, di 61 e 89 anni, quest’ultimo poi deceduto.

Le indagini hanno rivelato un quadro drammatico: la minore era solita avere rapporti sessuali con braccianti agricoli nordafricani, romeni e italiani. Le intercettazioni tra la bambina e la madre hanno confermato la gravità dei fatti, mostrando come la giovane fosse costretta a rapporti sessuali con uomini di ogni età.