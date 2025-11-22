Virginia Raffaele ricorda Ornella Vanoni con un post commosso: “Si è spenta una lampadina dentro il mio cuore”

Roma – Virginia Raffaele ha trovato il modo per ricordare Ornella Vanoni a qualche ora dalla scomparsa della sua grande amica e musa.

“Stamattina ho trovato sul telefono tanti messaggi di abbracci, condoglianze…ma non capivo cosa fosse successo. Poi ho letto. Somno rimasta in silenzio per qualche ora. Non riuscivo bene a capire, la confusione mi ha riempito la testa. Come se stessi cercando “una ragione in più” per comprendere.

Ma niente. Continuo a sentirmi spaesata fra notizie, foto che postano, testimonianze…

E io mi sento come se si fosse spenta una lampadina dentro il mio cuore”.

