Virtu Ferries, il catamarano Saint John Paul II al largo di Marzamemi in attesa dell’uscita dell’altro catamarano da Pozzallo. FOTO

Nessuna comunicazione da Virtu Ferries.
di Redazione
Marzamemi – Stamattina il Saint John Paul II, il catamarano della Virtu Ferries che copre la tratta Pozzallo–La Valletta, ha riparato al largo di Marzamemi a causa dei marosi che imperversano nel Canale di Sicilia.
L’unità navale, rientrata da Malta, ha dovuto riparare nello specchio d’acqua di Marzamemi in attesa dell’uscita dell’altro catamarano dal porto di Pozzallo.
A darne notizia la Capitaneria di Porto di Pozzallo. Nessuna comunicazione da Virtu Ferries.
