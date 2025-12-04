Visodent a Modica, Tribunale di Ragusa accoglie sospensione delle rate per 20 pazienti in favore di Compass

Modica – Il Tribunale di Ragusa ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da oltre venti pazienti della provincia di Ragusa coinvolti nel caso Visodent, disponendo la immediata sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Compass per piani di cura odontoiatrici mai portati a termine.

I pazienti si erano rivolti alla clinica Visodent di Modica per intraprendere percorsi di cure odontoiatriche, sottoscrivendo contestualmente contratti di credito collegati con Compass, mediante i quali la finanziaria anticipava alla struttura l’intero importo delle prestazioni. A seguito della nota e improvvisa chiusura della clinica, le cure sono rimaste incomplete o del tutto non eseguite, mentre i pazienti continuavano a essere gravati dal pagamento delle rate.

Nonostante le ripetute diffide inviate a Compass — con la richiesta di sospendere i pagamenti innragione del conclamato inadempimento della struttura sanitaria — la società finanziaria ha continuato a pretendere il regolare versamento delle rate.

Assistiti da Assoutenti Ragusa e patrocinati dagli avvocati Rosario Nigro e Francesco Baglieri, i pazienti hanno quindi proposto ricorso cautelare, ottenendo un provvedimento che riconosce la fondatezza delle loro ragioni e tutela i consumatori da una pretesa di pagamento ritenuta ingiustificata.

