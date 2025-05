Vittoria, abbattono un muro del mercato e rubano autocarro

Una notte di razzia al mercato ortofrutticolo di Vittoria, in contrada Fanello, ha portato a gravi danni e preoccupazione tra gli operatori. Un gruppo di ladri ha preso di mira un autocarro, parcheggiato accanto a un box. Il mezzo è stato rubato. Per facilitare l’accesso alla struttura, i malviventi hanno abbattuto una parte del muro di cinta. Gli intrusi, con volto coperto e guanti in lattice, hanno agito rapidamente. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare dettagli preziosi per le indagini, attualmente condotte dalle autorità locali. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del mercato. Gli operatori chiedono misure urgenti per evitare ulteriori incursioni e garantire la protezione delle attività.