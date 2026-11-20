Vittoria – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto un 22enne di origini ghanesi, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni personali a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

I militari dell’Arma sono intervenuti in via San Martino a seguito di una richiesta di intervento per una persona in escandescenze che brandiva un grosso bastone all’interno di un condominio. All’arrivo della gazzella dei Carabinieri, che successivamente ha ricevuto anche il supporto di una volante della polizia di Stato, il 22enne manifestava un forte stato di agitazione, verosimilmente dovuto al fatto di aver subito uno sfratto dall’abitazione concessa da un’associazione per l’accoglienza dedicata ai migranti.

Nonostante le richieste di gettare il bastone, il giovane minacciava verbalmente gli operatori di polizia fino a scagliarsi contro i Carabinieri, che per fermarlo e immobilizzarlo hanno dovuto fare ricorso all’utilizzo del Taser. Nel corso delle operazioni di arresto e ammanettamento i militari hanno riportato lievi lesioni, guaribili in pochi giorni.

Considerate le circostanze, il 22enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a personale appartenente alle forze dell’ordine.

Esperite le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea che ne valuterà il grado di responsabilità allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.

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