Vittoria – La Polizia di Stato, grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Vittoria, ha risolto un episodio di forte apprensione nel centro cittadino, conclusosi fortunatamente con un abbraccio e tanta commozione.

Una donna di 80 anni, residente a Vittoria, si è allontanata dal marito, approfittando di un breve momento di distrazione di quest’ultimo, perdendo ben presto l’orientamento tra le vie del centro e non riuscendo più a ritrovare la strada di casa.

A notare l’anziana vagare da sola ed in evidente stato confusionale sono state alcune passanti che, intuita immediatamente la situazione di difficoltà, non hanno esitato a contattare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

Sul posto sono giunti in pochissimi minuti gli uomini delle volanti. Individuata l’ottantenne e compresa la sua condizione di comprensibile fragilità emotiva, i poliziotti l’hanno dapprima messa in sicurezza, rassicurandola con grande sensibilità e calma per aiutarla a ritrovare la serenità.

Avviati i primi, rapidi accertamenti per risalire alla sua identità e rintracciare i suoi cari, gli agenti hanno deciso di accompagnarla presso un’attività commerciale della zona che la signora era solita frequentare. La scelta si è rivelata vincente: proprio attraverso il punto di riferimento abituale dell’anziana, i poliziotti sono riusciti a risalire ai familiari e a contattarli.

La vicenda si è così chiusa nel migliore dei modi, trasformando una mattinata di grande spavento in una storia di vicinanza e prontezza operativa al servizio della cittadinanza.

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