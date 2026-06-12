Vittoria, arresta 19enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

È una ragazza tunisina.

Vittoria -La Polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto una cittadina tunisina di 19 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, nel corso di una perquisizione personale, hanno rinvenuto a carico della giovane 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestata è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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