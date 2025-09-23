Vittoria, arrestata la ladra di Gela

Vittoria – I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Vittoria hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una 36enne di origini gelesi, residente a Vittoria, condannata perché resasi responsabile di numerosi furti aggravati commessi nel 2017 nel territorio della provincia, a Vittoria, Comiso, Ragusa e Santa Croce Camerina e di violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, cui era sottoposta.

I militari dell’Arma, all’esito di un apposito servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato la donna presso la propria abitazione e l’hanno condotta negli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria per le procedure di identificazione, notificandole il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania.

La stessa è stata successivamente tradotta presso la sezione femminile del carcere di Catania – Piazza Lanza, ove si trova tuttora custodita per espiare la pena comminatale di quattro anni e quattro mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata