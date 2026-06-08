Condividi "Vittoria, arrestati due ladri di grondaie di rame. Hanno 18 e 19 anni" sui social

Vittoria – Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Vittoria mentre tentavano di rubare tubi e grondaie da una abitazione privata.

L’attività di prevenzione, per contrastare i reati contro il patrimonio, ed i controlli del territorio sono stati intensificati nelle ore notturne dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, a tutela in generale della proprietà privata. Così nel corso della settimana, all’una di notte, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, durante l’attività di controllo del territorio, ha scorto, nel cuore del centro abitato, due persone che poggiavano a terra una grondaia lunga diversi metri.

L’orario insolito ed il fatto che uno dei due, accortosi della gazzella dei Carabinieri, tentasse di allontanarsi velocemente, ha portato ad un controllo sul posto.

I due giovani sono stati identificati nei vittoriesi C.C. 19enne e F.M. 18enne, entrambi residenti nel comune ipparino, e conosciuti per essere stati denunciati per reati contro il patrimonio.

Un veloce controllo nei pressi di una abitazione nei pressi ha permesso di appurare che dalla stessa erano stati staccati diversi spezzoni di tubi in rame ed un tubo in ghisa, accatastati nei pressi per essere portati via.

Il proprietario, che non si era accorto di nulla, svegliato nel cuore della notte si è recato in caserma per confermare il danno subìto e sporgere denuncia mentre i due giovani sono stati tratti in arresto per furto aggravato e condotti in carcere, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Nei giorni successivi, il Tribunale di Ragusa ha convalidato gli arresti e rimesso in libertà i due il cui grado di colpevolezza sarà verificato nel corso del procedimento penale

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