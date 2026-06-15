Cronaca
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15/06/2026 21:07

Vittoria, arrestati due stranieri per spaccio

Sono tunisini di 24 e 18 anni.

di Redazione

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Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini tunisini di 24 e 18 anni per detenzione illecita ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione degli agenti delle Volanti è scaturita durante i servizi di controllo del territorio. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata dall’atteggiamento visibilmente ambiguo e inquieto dei due giovani alla vista della pattuglia. Insospettiti da tale nervosismo, gli agenti hanno deciso di fermarli e sottoporli a un accurato controllo sul posto.

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Addosso ai due fermati sono state infatti rinvenute 15 stecche di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 11,40 grammi. Insieme alla droga, i giovani custodivano banconote di piccolo taglio – ritenute probabile provento dell’attività di spaccio – e tutto il materiale necessario per il frazionamento e il confezionamento in singole dosi.

I due ragazzi sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

All’esito dell’udienza i due stranieri sono stati espulsi e trattenuti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta.

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