Vittoria, arrestato 19enne con precedenti per droga quando era ancora minorenne

Vittoria – I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno arrestato un 19enne del posto, perché condannato in via definitiva per reati in materia di stupefacenti e violazione della normativa sulle armi.

I militari dell’Arma si sono attivati ed hanno rintracciato il giovane sul territorio comunale, attuando così un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

Gli episodi per i quali il giovane è stato condannato risalgono al 2023 e 2024, quando egli, non avendo ancora compiuto i diciotto anni, era stato più volte sorpreso con addosso dello stupefacente e in possesso di oggetti pericolosi il cui porto è vietato, un coltello a serramanico e, in due occasioni, un tirapugni metallico.

Il diciannovenne, dopo la compiuta identificazione e gli atti di rito, è stata tradotto dai Carabinieri di Vittoria presso l’Istituto penale per i minori di Catania, ove permarrà a disposizione dell’A.G. per espiare una pena residua di dieci mesi di reclusione, oltre a dover pagare una ammenda di 1.400 Euro.

