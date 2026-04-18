Vittoria: arrestato 19enne per possesso di una pistola

È un marocchino.

Vittoria – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di 19 anni di nazionalità marocchina, trovato in possesso di un’arma da sparo senza giustificato motivo.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno fermato in una zona centrale della città un’autovettura con a bordo quattro persone. Durante le fasi del controllo, il comportamento del giovane ha destato immediatamente sospetti negli agenti.

Sottoposto inizialmente a perquisizione, sotto il sedile del passeggero dell’auto, è stata rinvenuta un’arma modello KIRMA calibro 7.65, priva del tappo rosso, completa di caricatore e con un bossolo esploso.

Il 19enne, che ha dichiarato la disponibilità dell’arma, non è stato in grado di giustificarne il possesso.

Nel corso dell’attività è stata inoltre rinvenuta, all’interno della vettura, una piccola quantità di hashish.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. È stato inoltre segnalato alla Prefettura per il possesso della droga.

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