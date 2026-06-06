È uno straniero.

Condividi "Vittoria, arrestato 22enne per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale" sui social

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto in flagranza di reato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di coltello di genere vietato un giovane straniero di 22 anni.

L’intervento è scaturito a seguito di una chiamata pervenuta al numero d’emergenza NUE 112, effettuata dal personale di una struttura di ospitalità per stranieri.

Giunti presso la struttura, gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria constatavano i danni provocati agli arredi della struttura e, alla richiesta di fornire le generalità, lo straniero si mostrava aggressivo anche nei confronti dei poliziotti.

Improvvisamente lo straniero estraeva un coltello a scatto della lunghezza di 18 cm, occultato all’interno della felpa, minacciando gli agenti. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, l’aggressore è stato disarmato e bloccato.

Alla luce di quanto accertato, il 22enne veniva tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, condotto in carcere.

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