Vittoria, arrestato spacciatore 38enne per condanna definitiva

Vittoria – Il pomeriggio di ieri 21 maggio, i Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno arrestato, in ottemperanza all’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, T. G. S., di 38 anni, vittoriese, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, commesso in territorio di Gela, Vittoria e Catania, dall’aprile al luglio del 2018. Il soggetto, che dovrà espiare alla pena della reclusione di 9 anni, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria delegante

