Vittoria, arrestato 40enne per spaccio di droga

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto un uomo di 40 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno proceduto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 100 grammi di hashish, oltre 100 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e in parte allo stato grezzo, nonché 330 Euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati due bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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