Vittoria, arrestato il boss Stracquadaini

Gianfranco Stracquadaini, detto "faccia d’angelo"
di Redazione
Vittoria – È stato arrestato nella notte Gianfranco Stracquadaini, detto “faccia d’angelo”. Era latitante da un anno e mezzo. E da poche settimane era il nuovo capo di cosa nostra vittoriese. L’uomo era latitante dal tentato omicidio di Roberto Di Martino.
Le indagini sono della DDA di Catania. È probabile che Stracquadaini abbia avuto un ruolo nel sequestro lampo del 17enne figlio di un noto imprenditore di Vittoria che opera in campo ortofrutticolo.
I poliziotti della Squadra mobile di Ragusa e i colleghi della Sisco di Catania l’hanno individuato stanotte nel centro storico di Comiso e intorno alle 4 è scattato il blitz in un appartamento. Il boss non ha opposto resistenza, gli sono state sequestrate due pistole.
Era latitante nel suo territorio, dove si sentiva protetto.
