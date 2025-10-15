Vittoria, arrestato il boss Stracquadaini

Vittoria – È stato arrestato nella notte Gianfranco Stracquadaini, detto “faccia d’angelo”. Era latitante da un anno e mezzo. E da poche settimane era il nuovo capo di cosa nostra vittoriese. L’uomo era latitante dal tentato omicidio di Roberto Di Martino.

Le indagini sono della DDA di Catania. È probabile che Stracquadaini abbia avuto un ruolo nel sequestro lampo del 17enne figlio di un noto imprenditore di Vittoria che opera in campo ortofrutticolo.

I poliziotti della Squadra mobile di Ragusa e i colleghi della Sisco di Catania l’hanno individuato stanotte nel centro storico di Comiso e intorno alle 4 è scattato il blitz in un appartamento. Il boss non ha opposto resistenza, gli sono state sequestrate due pistole.

Era latitante nel suo territorio, dove si sentiva protetto.

Stracquadaini, classe 1975, viene ritenuto al centro di importanti affari criminali legati al traffico di droga, insieme ad alcuni boss albanesi.

