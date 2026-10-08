Vittoria, arrestato il rapinatore del corriere

Con un coltello si è fatto consegnare 500 euro.

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un 26enne vittoriese ritenuto responsabile del reato di rapina.

La vicenda ha avuto origine dalla segnalazione di un corriere che ha riferito agli agenti del Commissariato di essere stato rapinato poco prima, mentre procedeva ad effettuare una consegna in serata.

Il malvivente aveva minacciato di morte la vittima con un coltello, facendosi consegnare il portafoglio contenente i documenti personali e la somma di €500, per poi dileguarsi velocemente.

L’accurata descrizione dei fatti e l’attività investigativa prontamente avviata dagli investigatori del Commissariato di vittoria ha consentito d’individuare nell’immediatezza l’autore dell’aggressione.

Il giovane, ultimate le formalità di rito, è stato posto dall’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari.

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