Vittoria, preso un ladro 30enne

Per il furto di un dispositivo cambiamonete contenente circa 250 Euro in contanti.
di Redazione
Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.
L’attività investigativa del Commissariato ha avuto origine dalla denuncia presentata dal titolare di un esercizio commerciale di Vittoria, il quale segnalava il furto di un dispositivo cambiamonete contenente circa 250 Euro in contanti, asportato da ignoti dopo essersi introdotti all’interno dell’attività.
Gli accertamenti svolti dagli investigatori, supportati dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale, hanno consentito d’identificare il presunto autore del furto, che avrebbe agito in concorso con un altro soggetto al momento non identificato.
L’uomo è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, mentre proseguono le indagini finalizzate all’identificazione del complice.
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