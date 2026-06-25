Vittoria, arrestato un 23enne per spaccio di droga

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha tratto in arresto un giovane di 23 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 60 grammi di hashish, suddivisi in un panetto e una stecca, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 80 Euro in contanti, in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

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