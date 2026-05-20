Vittoria, arrestato un 23enne per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi

Vittoria – La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti e del costante controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive, ha tratto in arresto un giovane vittoriese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma clandestina.

Gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa 430 grammi, un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, nonché un appunto manoscritto riconducibile a presunti clienti.

Nel corso delle operazioni è stata inoltre sequestrata una pistola originariamente a salve, modificata in arma calibro 7,65, completa di caricatore inserito e munizioni.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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