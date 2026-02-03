Cronaca
Vittoria, attentato dinamitardo in via Farini. Preso di mira il garage di un’abitazione

Dalle telecamere di sorveglianza si notano due persone che si allontanano dopo avere fatto scoppiare l'esplosivo

di Redazione

Vittoria – Un garage divelto a causa dello scoppio di un ordigno non meglio identificato. È accaduto poco prima dell’alba, questa mattina, in via Farini, una zona densamente abitata di Vittoria. Dalle telecamere di videosorveglianza si vedono due persone che lanciano materiale esplosivo all’indirizzo di un garage che è stato divelto totalmente. Sul posto le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.

