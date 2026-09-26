Vittoria, auto data alle fiamme in via Coria

Vittoria – Incendio d’auto in via Capitano Coria dove un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme per la seconda volta nell’arco di appena tre giorni. Coinvolta anche un’altra vettura nei pressi.

Questa mattina, intorno alle 9, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari a chiarire la natura dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. Gli accertamenti si concentrano sulle cause che hanno provocato il rogo e sull’eventuale collegamento tra i due incendi che hanno interessato lo stesso veicolo a distanza di pochi giorni.

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