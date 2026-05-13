Vittoria, auto in fiamme in via Brescia. Si teme il dolo

Indagini di carabinieri e polizia.

Vittoria – Un’auto è stata avvolta dalle fiamme nelle ultime ore in via Brescia, a Vittoria. L’incendio ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del Distaccamento di Vittoria, che sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando che si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze o alle strutture adiacenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vittoria e gli agenti della Polizia di Stato.

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