Vittoria, auto si ribalta in centro, quattro feriti

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via XX settembre.

Vittoria – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14,30, incidente stradale all’incrocio tra via XX Settembre e via Torino.

Un’auto (una monovolume grigio metallizzato) si è capottata, finendo su un fianco in mezzo alla carreggiata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e coadiuvare le operazioni di soccorso.

Quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per le prime cure e il trasporto in ospedale.

Coinvolta anche una seconda auto (una Audi nera) con danni frontali evidenti, segno di un probabile urto tra i due mezzi.

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