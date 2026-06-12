Cronaca
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13/06/2026 00:59

Vittoria, auto si ribalta in centro

In via Tenente Alessandrello.

di Redazione

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Vittoria – Un incidente stradale a Vittoria ha coinvolto oggi un’anziana alla guida di un’auto e diversi veicoli parcheggiati in via Tenente Alessandrello. L’auto, dopo una serie di urti, si è ribaltata su un fianco.

La conducente ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. La vettura ha prima urtato alcune auto in sosta su entrambi i lati della carreggiata, per poi terminare la corsa ribaltandosi al centro della strada.

L’area è stata immediatamente raggiunta dai vigili del fuoco, intervenuti per rimettere il veicolo sulle quattro ruote e mettere in sicurezza la carreggiata. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità, rimasta rallentata per diversi minuti.

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Sul posto anche le ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso alla conducente, rimasta cosciente ma visibilmente sotto shock.

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