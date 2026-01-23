Vittoria, autocarro si incastra nel sottopasso dell’ospedale, disagi

Vittoria – Mattinata di caos e forti disagi quella odierna all’Ospedale Guzzardi, dove un incidente stradale insolito ha bloccato la circolazione interna della struttura sanitaria. Un autocarro di grosse dimensioni è rimasto incastrato sotto un sottopassaggio, provocando danni ingenti al veicolo e momenti di tensione tra i presenti.

L’incidente è avvenuto nel tunnel di collegamento tra il Pronto Soccorso, la sala raggi e i reparti della nuova ala dell’ospedale. Secondo i primi rilievi, il conducente del mezzo pesante avrebbe sottovalutato l’altezza dell’autocarro rispetto ai limiti strutturali del sottopassaggio.

Il tentativo di attraversamento si è concluso con un impatto violento: la parte superiore del cassone è parzialmente crollata e la carrozzeria del mezzo è rimasta gravemente deformata sotto il peso della struttura in cemento.

Fortunatamente, l’impatto non ha causato feriti, ma le ripercussioni sulla funzionalità dell’area ospedaliera sono state immediate.

