Vittoria, bambina di 3 anni muore per arresto cardiocircolatorio

Marsala – Una bimba di appena 3 anni di Vittoria è morta per arresto cardiocircolatorio a Marsala, nel Trapanese, dove si trovava in vacanza con i genitori. La piccola ha accusato il malore all’improvviso. I genitori hanno subito chiamato i soccorsi, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo trasporto al pronto soccorso. La ferale notizia si è diffusa a macchia d’olio a Vittoria: la città è sotto shock per l’accaduto, così come la comunità marsalese, sconvolta dalla tragica fatalità. I familiari della bimba si sono recati a Marsala dopo aver saputo della tragedia. Pare che la piccola soffrisse di epilessia.

