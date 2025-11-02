Vittoria, bambina morsa da un cane al campetto della scuola Rodari

Tragedia evitata questa mattina a Vittoria
di Redazione
Vittoria – Tragedia evitata questa mattina a Vittoria.
Una bambina di 10 anni è stata aggredita da un cane al campetto della scuola Rodari, non lontano dal commissariato di Polizia di Vittoria. Il cane era tenuto al guinzaglio, ma è riuscito a liberarsi e ad avventarsi sulla piccola prima che il padrone potesse intervenire.
La bambina è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. Per lei solo pochi giorni di prognosi.
