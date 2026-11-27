Vittoria – Un bambino investito da un uomo in monopattino. È successo due giorni fa a Vittoria, nella zona di Largo Cavour, intorno alle 14.

Il piccolo è stato travolto da un uomo che procedeva a bordo di un monopattino. Nell’impatto ha riportato la rottura del labbro, una lesione che ha reso necessario il trasferimento in ospedale.

Il conducente del monopattino si è allontanato subito dopo l’incidente, senza fermarsi a prestare soccorso al bambino.

© Riproduzione riservata