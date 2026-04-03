Vittoria, cani avvelenati al quartiere Celle

Vittoria – Buongiorno Ragusanews,

Segnalo alla vostra redazione un episodio spiacevolissimo accaduto a Vittoria al quartiere Celle, dietro l’ospedale Guzzardi di Vittoria ieri alle ore 14.30.

Ero a passeggio con i miei due cani e a un tratto uno dei due ha iniziato a stare malissimo, ho capito subito dai sintomi che si trattasse di avvelenamento.

Da qui la corsa dal veterinario e l’intervento tempestivo.

Il medico ha dato conferma che era in corso in avvelenamento.

Non è un caso isolato perché nel quartiere “Celle” più volte si sono verificati questi atti efferati nei confronti degli animali sia padronali e randagi; ricordo che nel 2018 è stata avvelenata una colonia felina che era oggetto di continui litigi e minacce.

Sono molto preoccupata per la sorte di altri animali randagi che girano nel quartiere e sono del tutto tranquilli e indifesi.

È stata già avviata una denuncia penale.

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