Vittoria, codice rosso, aggredisce e minaccia la moglie, gli mettono il braccialetto elettronico

Vittoria – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di un uomo di 42 anni, pregiudicato e residente nella medesima città, gravemente indiziato di episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, una donna di 37 anni.

In particolare, lo scorso 10 ottobre, l’uomo, al culmine di un diverbio, mosso da una ossessiva gelosia, ha aggredito la consorte, afferrandola per i capelli e facendola cadere sul marciapiede, dove la vittima ha battuto la nuca; la stessa è stata quindi colpita con calci e schiaffi, che le hanno cagionato lesioni personali, per cui ha dovuto far ricorso alle cure mediche. L’aggressore ha inoltre minacciato di morte la donna, annunciandole l’intenzione di incendiarle l’autovettura e i beni personali ancora presenti nell’abitazione coniugale.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima, il personale del Commissariato ha avviato immediati e approfonditi accertamenti, che hanno consentito di riscontrare i fatti denunciati e di ricostruire il quadro probatorio a carico dell’indagato, da cui è emerso una spiccata indole violenta dello stesso.

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, ha disposto nei confronti del 42enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, con l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla donna, nonché il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

© Riproduzione riservata