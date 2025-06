Condividi "Vittoria, condanna definitiva per detenzione di droga, in carcere 57enne" sui social

Vittoria – Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a carico di un 57enne vittoriese, condannato in via definitiva per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I fatti risalgono al 7 ottobre 2023, quando i Carabinieri di Vittoria, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, avevano rinvenuto due borsoni contenenti 16,5 kg di hashish e 170 grammi di marijuana, occultati all’interno di un soppalco del locale bagno. L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente aveva confermato la finalità dello spaccio, portando all’arresto dell’uomo.

Il soggetto, già noto anche per reati di minacce, molestie o disturbo alle persone, furto e lesioni personali, si trovava in regime di detenzione domiciliare, misura che è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Catania.

A seguito della revoca della misura alternativa e dell’emissione del provvedimento restrittivo, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

