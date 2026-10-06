Vittoria, crolla parte del soffitto in una classe della scuola Pappalardo: due alunni feriti lievemente. Indaga la Procura

Vittoria – Paura questa mattina alla scuola Pappalardo di Vittoria, in via 1° Maggio, dove intorno alle 12 si è verificato il distacco di una porzione del soffitto all’interno di un’aula della classe 3ª E.

L’episodio ha provocato il ferimento lieve di due alunni, colpiti alla testa dai materiali caduti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio del 118 che hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Immediato anche l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria e dei tecnici dell’ufficio tecnico comunale, chiamati a verificare le cause del cedimento e le condizioni di sicurezza dei locali scolastici.

Per precauzione l’aula interessata dall’incidente è stata immediatamente sgomberata e dichiarata inagibile, in attesa degli accertamenti tecnici necessari a stabilire l’entità dei danni e gli eventuali interventi da effettuare.

La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto una indagine con un fascicolo a carico di ignoti.

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