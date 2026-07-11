Vittoria, denunciati due giovani, in auto avevavo un coltello

Hanno 23 e 22 anni.

Vittoria – La Polizia di Stato di Vittoria ha denunciato in stato di libertà due giovani vittoriesi, rispettivamente di 23 e 22 anni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno sottoposto a verifica un’autovettura con a bordo i due giovani. Durante gli accertamenti è stato rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina, detenuto senza giustificato motivo.

Al termine delle attività, uno dei due è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre l’altro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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