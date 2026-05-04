Vittoria, dissequestrate le aziende di Raffaele Giudice

Vittoria – Il Tribunale di Catania ha revocato il sequestro che gravava su alcune delle imprese attive nel settore dei trasporti e della logistica con sede a Vittoria, ricollegate a Raffaele Giudice, accogliendo l’istanza presentata il 20 marzo 2026 dall’amministratore giudiziale riferita a società inattive e indebitate e avallata dal pubblico ministero. I giudici hanno ritenuto venuti meno i presupposti per il mantenimento del vincolo cautelare, evidenziando come la gestione giudiziaria delle società si fosse rivelata “antieconomica”. Il collegio ha inoltre escluso il pericolo di sottrazione di beni di effettiva consistenza economica da parte del proposto, facendo proprie le argomentazioni difensive. Il provvedimento dispone la restituzione alla proprietà delle quote sociali e del relativo compendio aziendale delle società Europattans Srl, The World of Trasport Srls, della ditta individuale Giudice Raffaele e della Giudice Luciano Trasporti Srls. Il decreto, sottoscritto dalla presidente Maria Pia Urso e dal giudice estensore Manuela M.L. Matta, ordina l’immediata trascrizione della revoca nei pubblici registri e nei libri sociali. È stata inoltre disposta la comunicazione all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e al curatore della Europatrans Srl (attualmente in liquidazione giudiziale) per procedere alla formale restituzione dei beni. Altre società e altri beni, invece, facenti sempre capo a Giudice, restano al momento sotto sequestro.

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