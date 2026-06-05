Vittoria, donna 36enne arrestata per spaccio di droga

Vittoria – La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 36 anni, residente a Vittoria, colta nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, congiuntamente al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio provinciale.

Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione della donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia anche in materia di stupefacenti, sono state rinvenute 17 dosi di cocaina termosaldate, pronte per la cessione, per un peso complessivo di circa 17 grammi lordi.

Nel medesimo contesto sono stati sequestrati anche 1.300 Euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell’attività illecita, nonché materiale utilizzato per il peso e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

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