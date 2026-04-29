Vittoria, due arresti della Polizia per droga

Sono due vittoriesi di 36 e 32 anni.
di Redazione
Vittoria – Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno arrestato in flagranza di reato due vittoriesi di 36 e 32 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di droga, gli agenti, durante un controllo presso l’abitazione del 36enne vittoriese, hanno riscontrato la presenza del 32enne che, alla vista della Polizia, tentava di disfarsi di un involucro, gettandolo dal terrazzo.
Altri agenti appostati in zona recuperavano circa 8,1 gr di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi.
La successiva perquisizione dell’abitazione ha consentito di rinvenire materiale utile al confezionamento e alla vendita della droga.
Alla luce di quanto emerso, i due sono stati arrestati e, dopo le operazioni di rito, condotti presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione della Procura della Repubblica.
© Riproduzione riservata