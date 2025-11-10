Vittoria, due dei killer della strage di San Basilio condannati al risarcimento danni nei confronti dei fratelli di Salvatore Ottone

Vittoria – I killer della strage di San Basilio nel 1999 a Vittoria sono stati condannati anche in sede civile. Il Tribunale di Ragusa, giudice dott. Giovanni Giampiccolo, con ordinanza notificata oggi, ha condannato due dei killer della strage di Vittoria al risarcimento danni nei confronti dei fratelli di Salvatore Ottone, il giovane innocente ucciso nella strage dell’ormai lontano 2 gennaio 1999.

L’ordinanza civile perviene dopo svariati anni dalla condanna penale e colpisce due dei più efferati autori della strage (uno di essi Gammino è proprio colui che premette più volte il grilletto uccidendo i giovani Ottone e Salerno colpevoli solo di essere nel posto e nel momento sbagliato).

