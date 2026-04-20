Condividi "Vittoria, entra in casa e stringe le mani al collo a una donna che stava dormendo" sui social

Vittoria – Un episodio di gravità inaudita.

Un ladro ha forzato l’ingresso di un’abitazione del centro storico di Vittoria, si è introdotto all’interno e ha stretto le mani al collo alla padrona di casa che dormiva sonni tranquilli.

La donna, presa alla sprovvista, ha morso la mano dell’aggressore ed è riuscita a liberarsi dalla presa. Ne è nata una colluttazione concitata, poi la fuga: scalza, confusa, è riuscita a raggiungere la strada prima di accasciarsi, sfinita e sotto shock.

Le urla hanno richiamato i vicini, che l’hanno soccorsa e hanno chiamato i sanitari. In ospedale le sono state riscontrate lesioni al collo e una prognosi di cinque giorni.

Nel frattempo, il ladro era già sparito nel buio, dopo aver rovistato nelle stanze e portato via pochi spiccioli. Un bottino misero, a fronte di una violenza che ha scosso l’intera comunità. L’episodio è accaduto lo scorso 8 aprile. Ma solo ora è diventato di pubblico dominio.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

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