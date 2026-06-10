Vittoria, girava con pistola giocattolo priva di tappo rosso ed una mannaia da cucina

Individuato dalla Polizia Stradale.
di Redazione
Vittoria – Nei giorni scorsi, personale della Polizia Stradale nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale notturni, alle porte del centro abitato di Vittoria, procedevano al controllo un’autovettura con alla guida un italiano di circa 50 anni.
Al momento del controllo, il soggetto risultava privo di patente di guida in quanto già precedentemente revocata dalla Prefettura.
Inoltre portava alla cintura, occultata sotto il giubbotto, una pistola giocattolo rifornita con caricatore alimentato con munizioni a salve e priva di previsto tappo rosso, che era stato sostituito appositamente con un tovagliolo di colore rosso. Da un ulteriore controllo all’interno della vettura, veniva rinvenuto anche una mannaia da cucina con una lunghezza della sola lama di cm. 17.5.
Per tali ragioni il soggetto, già con vari precedenti penali specifici e che si presume la sua innocenza sino a condanna definitiva, veniva deferito all’Autorità giudiziaria competente, per guida senza patente e porto abusivo di armi.
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