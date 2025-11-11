Vittoria, i docenti del Traina tra i banchi d’Europa

Vittoria – Una avventura formativa vede protagonisti diversi docenti dei vari ordini di scuola dell’ICS Traina di Vittoria nell’ambito del progetto Erasmus+ KA122, un percorso di crescita professionale e personale che unisce la passione per il proprio lavoro all’esigenza di una continua formazione, aprendosi alle opportunità offerte dall’Europa.

Dopo l’esperienza estiva di Dublino, dedicata al potenziamento linguistico, si è appena conclusa quella a Madrid, dove il corso in lingua inglese sull’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica ha permesso ai docenti di scoprire nuovi strumenti e strategie per rendere l’apprendimento più innovativo e dinamico.

Il progetto, gestito con passione dalle due coordinatrici Erasmus+ dell’Istituto, le insegnanti Daniela Giurdanella Annina e Daniela Stivala, era stato fortemente voluto e avviato dall’allora preside Carmelo La Porta; un testimone che l’attuale dirigente, la prof.ssa Giovanna Mallia, ha raccolto con entusiasmo, continuando a crederci e a supportarlo, riconoscendone il valore e le opportunità: l’apertura della scuola all’Europa e al futuro nell’ottica dell’internazionalizzazione dell’istituto, una formazione secondo lo spirito europeo per consolidare la capacità di progettare e cooperare in ambito internazionale, il miglioramento delle competenze linguistiche e metodologiche in lingua inglese dei propri docenti.

Anche per le prossime due tappe previste, Siviglia e Zagabria, attraverso workshop, lezioni in lingua e visite guidate, i docenti che si metteranno in gioco potranno cogliere un’occasione concreta per arricchirsi non solo professionalmente, ma anche umanamente, portando a casa nuove competenze, nonché ricordi, legami e soprattutto una rinnovata motivazione.

