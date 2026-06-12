Vittoria, il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina è il dottor Giovanni Elia

L’incarico, di durata quinquennale, è stato conferito a conclusione della procedura pubblica per titoli e colloquio.

Vittoria – Il dottor Giovanni Elia è il nuovo direttore della U.O.C. Medicina Generale dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. L’incarico, di durata quinquennale, è stato conferito a conclusione della procedura pubblica per titoli e colloquio. L’avvio del servizio è fissato per il prossimo 22 giugno.

Specialista in Geriatria, Endocrinologia e Malattie del ricambio, il dottor Elia ha maturato una lunga esperienza nell’ambito internistico, prestando servizio nelle Unità operative di Medicina Interna di Ragusa dal 2000 al 2023. Nel corso della sua attività professionale si è occupato in particolare di diabete mellito, malattie metaboliche e obesità, ed è stato responsabile dell’ambulatorio dedicato ai disturbi endocrinologici dei pazienti talassemici seguiti dal Centro di Ematologia di Ragusa. Dal luglio 2023 ha svolto attività specialistica ambulatoriale di Geriatria sul territorio, con particolare attenzione ai pazienti fragili e polipatologici.

© Riproduzione riservata