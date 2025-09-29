Vittoria: individuata la pirata della strada che ha investito la prof a uscita di scuola

È una donna alla guida di una Punto bianca la cui targa è stata individuata

Vittoria – È stata individuata la automobilista che oggi, poco dopo le 13, ha investito una docente in piazza Italia, nei pressi del monumento al Cavallo Ipparino di Arturo Di Modica, per poi fuggire senza prestare soccorso. La donna, la cui identità è ormai nota agli inquirenti, non si è ancora presentata spontaneamente alle autorità, ma sulle sue tracce sono gli agenti della Polizia locale di Vittoria.

L’incidente è avvenuto durante l’uscita degli alunni dalla scuola Vittoria Colonna–Giovanni XXIII. La vittima, che stava attraversando la strada, è stata investita da una Fiat Punto bianca ed è caduta a terra. Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata all’ospedale Guzzardi. Le sue condizioni non sono gravi.

La Polizia locale ha acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private del quartiere che hanno restituito la targa della macchina.

© Riproduzione riservata