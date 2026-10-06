Vittoria, ladri in negozio e i titolari pubblicano il video

"Siamo stanchi e arrabbiati. Presi di mira per l'ennesima volta".

Vittoria – Ancora un episodio di furto ai danni di un’attività commerciale a Vittoria. A denunciare l’accaduto sono stati i titolari di un esercizio commerciale che, attraverso un post pubblicato sui social network, hanno raccontato quanto avvenuto all’interno del proprio punto vendita, lanciando al tempo stesso un appello agli altri commercianti della città.

“Queste persone sono entrate nel nostro negozio e hanno rubato”, scrivono i titolari, che non nascondono amarezza e indignazione per un episodio che colpisce non soltanto dal punto di vista economico, ma anche umano.

© Riproduzione riservata